Кубенский Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кубенский Иван Макарович
Мать: Кубенская Мария Ивановна
Работа или профессия
1788
Пономарь Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кубенский Александр Максимович
Мать ребёнка: Кубенская Наталия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно