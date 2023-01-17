Кубенский Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубенский Максим Иванович

Кубенский Максим Иванович

avatar

Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кубенский Иван Макарович

Мать: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
1788
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Пономарь Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кубенский Александр Максимович

Мать ребёнка: Кубенская Наталия Федоровна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубенская Наталия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close