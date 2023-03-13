Комлева Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Комлевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Комлевъ Андрей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Комлевъ Абрамъ

Отец ребёнка: Комлевъ Андрей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Комлевъ Трифанъ

Отец ребёнка: Комлевъ Андрей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Комлевъ Андрей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлевъ Андрей

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