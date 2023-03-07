Комлевъ Трифанъ
Место рождения
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Комлевъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Комлева Агрофена Ермолаева
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Комлевъ Григорий
Мать ребёнка: Комлева Агрофена Ермолаева
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно