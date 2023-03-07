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Комлевъ Трифанъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Комлевъ Андрей

Мать: Комлева Авдотья Григорьева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Комлева Агрофена Ермолаева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Комлевъ Григорий

Мать ребёнка: Комлева Агрофена Ермолаева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Агрофена Ермолаева

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