Комлева Агрофена Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Агрофена Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлевъ Трифанъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Комлева) Ненила

Отец ребёнка: Комлевъ Трифанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Комлевъ Григорий

Отец ребёнка: Комлевъ Трифанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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