Комлева Агрофена Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлевъ Трифанъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Комлева) Ненила
Отец ребёнка: Комлевъ Трифанъ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Комлевъ Григорий
Отец ребёнка: Комлевъ Трифанъ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область