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Комлевъ Абрамъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Комлевъ Андрей

Мать: Комлева Авдотья Григорьева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Комлевъ Егоръ

Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комлевъ Василий

Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Комлевъ Иванъ

Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Марина Иванова

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