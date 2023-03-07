Комлевъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Комлевъ Андрей
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Комлевъ Егоръ
Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комлевъ Василий
Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Комлевъ Иванъ
Мать ребёнка: Комлева Марина Иванова
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Марина Иванова