Комлева Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Комлевъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Комлевъ Егоръ
Отец ребёнка: Комлевъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комлевъ Василий
Отец ребёнка: Комлевъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Комлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Комлевъ Абрамъ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлевъ Абрамъ