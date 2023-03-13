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Комлевъ Никифоръ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Комлевъ Андрей

Мать: Комлева Авдотья Григорьева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Татьяна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Комлевъ Яковъ

Мать ребёнка: Комлева Татьяна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Комлева) Василиса

Мать ребёнка: Комлева Татьяна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комлевъ Иванъ

Мать ребёнка: Комлева Татьяна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Комлевъ Егоръ

Мать ребёнка: Комлева Татьяна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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