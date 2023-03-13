Комлевъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Комлевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Татьяна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Комлевъ Яковъ
Мать ребёнка: Комлева Татьяна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Комлева) Василиса
Мать ребёнка: Комлева Татьяна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комлевъ Иванъ
Мать ребёнка: Комлева Татьяна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Комлевъ Егоръ
Мать ребёнка: Комлева Татьяна
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область