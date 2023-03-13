Комлева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Маркъ

Мать: Маркова Марья Естифеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Комлевъ Яковъ

Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Комлевъ Егоръ

Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлевъ Никифоръ

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