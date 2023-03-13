Комлева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Маркъ
Мать: Маркова Марья Естифеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Комлевъ Яковъ
Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Комлевъ Егоръ
Отец ребёнка: Комлевъ Никифоръ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлевъ Никифоръ