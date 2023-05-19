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(Комлева) Ирина
(Комлева) Ирина
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Место рождения
Водорацк
, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Комлевъ Андрей
1722 г.р.
Мать
Комлева Авдотья Григорьева
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Комлевъ Андрей
Мать:
Комлева Авдотья Григорьева
Водорацк
, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
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