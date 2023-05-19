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(Комлева) Ирина

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1756

Отец: Комлевъ Андрей

Мать: Комлева Авдотья Григорьева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область