Мартемьянова (Ерыкалова) Александра Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.04.1905
Дата смерти25.05.1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1905
Россия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Панкратов Иван
Рождение ребёнка
24.05.1935
Дочь: Летова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратов Иван
Смерть
25.05.1974
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище, Омск, Центральный административный округ, Омская область/РСФСР, USSR