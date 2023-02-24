Мартемьянова (Ерыкалова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Ерыкалова) Александра Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.04.1905

Дата смерти

25.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1905

Отец: Ерыкалов Александр Ильич

Мать: Ерыкалова Александра Тимофеевна

Россия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Панкратов Иван

Рождение ребёнка
24.05.1935

Дочь: Летова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван

Смерть
25.05.1974
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище, Омск, Центральный административный округ, Омская область/РСФСР, USSR
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