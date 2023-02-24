Летова (Мартемьянова) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Мартемьянова) Тамара Георгиевна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

24.05.1935

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935

Отец: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович

Мать: Мартемьянова Александра Александровна

СССР
Рождение ребёнка
24.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летов Федор Дмитриевич

г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Летов Игорь Федорович

Отец ребёнка: Летов Федор Дмитриевич

Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Федор Дмитриевич

г. Семипалатинск
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище, Омск, Центральный административный округ, Омская область/РСФСР, USSR
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