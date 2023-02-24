Летова (Мартемьянова) Тамара Георгиевна
Место рожденияСССР
Дата рождения24.05.1935
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935
СССР
Рождение ребёнка
24.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летов Федор Дмитриевич
г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
10.09.1964
Отец ребёнка: Летов Федор Дмитриевич
Омск
Бракосочетание
Неизвестно
г. Семипалатинск
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище, Омск, Центральный административный округ, Омская область/РСФСР, USSR