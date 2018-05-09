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Летов Федор Дмитриевич

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Место рождения

Голухино Ординского района Молотовской области

Дата рождения

31.03.1926

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1926

Отец: Кобелев Дмитрий Иванович

Мать: Евфимия Ивановна

Голухино Ординского района Молотовской области
Рождение ребёнка
24.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летова Тамара Георгиевна

г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Летов Игорь Федорович

Мать ребёнка: Летова Тамара Георгиевна

Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Тамара Георгиевна

г. Семипалатинск
Образование
Неизвестно
Омский педагогический институт
высшее педагогическое
Смерть
09.05.2018
Омск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное
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