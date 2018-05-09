Летов Федор Дмитриевич
Место рожденияГолухино Ординского района Молотовской области
Дата рождения31.03.1926
Дата смерти09.05.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1926
Отец: Кобелев Дмитрий Иванович
Мать: Евфимия Ивановна
Голухино Ординского района Молотовской области
Рождение ребёнка
24.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летова Тамара Георгиевна
г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
10.09.1964
Мать ребёнка: Летова Тамара Георгиевна
Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Тамара Георгиевна
г. Семипалатинск
Образование
Неизвестно
Омский педагогический институт
высшее педагогическое
Смерть
09.05.2018
Омск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное