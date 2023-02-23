Ерыкалов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1905
Дочь: Мартемьянова Александра Александровна
Мать ребёнка: Ерыкалова Александра Тимофеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Семипалатинск
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область