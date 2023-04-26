Ерыкалова (Зинкова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерыкалова (Зинкова) Александра Тимофеевна

Место рождения

г. Семипалатинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ЮС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
27.04.1905

Дочь: Мартемьянова Александра Александровна

Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич

Смерть
Неизвестно