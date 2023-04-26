Ерыкалова (Зинкова) Александра Тимофеевна
Место рожденияг. Семипалатинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
27.04.1905
Дочь: Мартемьянова Александра Александровна
Отец ребёнка: Ерыкалов Александр Ильич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно