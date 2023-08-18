(Хвостова (Семенихина)) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хвостова (Семенихина)) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Семенихин Фрол Фандеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Хвостов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хвостов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хвостов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хвостов Иван

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