(Хвостова (Семенихина)) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1895
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: Семенихин Фрол Фандеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Хвостов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хвостов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвостов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хвостов Иван