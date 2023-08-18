Хвостов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостов Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

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