Хвостов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвостов Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Хвостова (Семенихина)) Марфа