Семенихин Фрол Фандеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенихин Фандей Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенихина (Вергунова) Агафья Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенихин Николай Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенихин Василий Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Хвостова (Семенихина)) Марфа
Мать ребёнка: не указана