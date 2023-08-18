Семенихин Фрол Фандеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Фрол Фандеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенихин Фандей Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенихина (Вергунова) Агафья Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенихин Николай Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенихин Василий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

Мать ребёнка: не указана

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