Хвостова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостов Иван

Мать: Марфа

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