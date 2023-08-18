Хвостов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвостов Иван
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Галицина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галицина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галицина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Александр Иванович
Мать ребёнка: Галицина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Галицина Анастасия