Хвостов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостов Иван Иванович

Хвостов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостов Иван

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Галицина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Галицина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Галицина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Александр Иванович

Мать ребёнка: Галицина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Галицина Анастасия