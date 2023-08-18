Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвостов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова (Боброва) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно