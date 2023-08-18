Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Воронцова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостов Иван

Мать: (Хвостова (Семенихина)) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Боброва) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Николай Никифорович

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