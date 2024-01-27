Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1888

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Около 1890 г.р.
1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Петрович Pete

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Лоскутова Анна Onya Петровна Andrew

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лоскутов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна

Russia
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна

Russia
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Лоскутов Петр Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна

Смерть
1971
г.Пятигорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close