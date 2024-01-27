Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1888
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Петрович Pete
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лоскутов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна
Russia
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна
Russia
Рождение ребёнка
Около 1940
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосия (Fedosia) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
г.Пятигорск