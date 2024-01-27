Лоскутова (Сливкова (Slivkoff)) Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Сливкова (Slivkoff)) Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Лоскутова (Сливкова (Slivkoff)) Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сливков (slivkoff) Афанасий Afonove Евтеевич

Мать: ?

Kars, Russia
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Петрович Pete

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Лоскутова Анна Onya Петровна Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Смерть
Неизвестно
Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close