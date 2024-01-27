Лоскутова (Сливкова (Slivkoff)) Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сливков (slivkoff) Афанасий Afonove Евтеевич
Мать: ?
Kars, Russia
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Петрович Pete
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia