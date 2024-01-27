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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)
Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Афанасий Afonove Евтеевич
Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1880
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.