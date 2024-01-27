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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Афанасий Afonove Евтеевич

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Афанасий Afonove Евтеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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