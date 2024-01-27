Лоскутова (Loskutoff) Анна Onya Петровна Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Loskutoff) Анна Onya Петровна Andrew

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Мать: Лоскутова Прасковья (Prascovia) Афанасьевна (Afonosvan)

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Рождение ребёнка
06.11.1939

Дочь: Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Лоскутов Владимир Федотович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Смерть
1989
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