Лоскутова (Loskutoff) Анна Onya Петровна Andrew
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim
Рождение ребёнка
06.11.1939
Дочь: Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Лоскутов Владимир Федотович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim
Смерть
1989