(Лоскутова) Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1939
Дата смерти05.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939
Рождение ребёнка
20.07.1961
Сын: Алаторцев Виктор Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2019
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск