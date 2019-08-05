(Лоскутова) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова) Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1939

Дата смерти

05.08.2019

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1915 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939

Отец: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Мать: Лоскутова Анна Onya Петровна Andrew

Рождение ребёнка
20.07.1961

Сын: Алаторцев Виктор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.2019
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск
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