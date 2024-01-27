Лоскутова Loskutov (Бучнева Buchnoff) Мария Masha Федотовна Fedotovna
Место рожденияAzerberjan, in Saratovka, Russia
Дата рождения1868
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Бучнев Buchnoff Федот Семенович
Мать: Arina Ivanovna
Сын: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Анна Anna Григорьевна George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Нелли Nellie Григорьевна George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutov Неизвестно Григорьевич George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов(loskutov) Неизвестно Григорьевич (George)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Мария (Maria) Григорьевна (George)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Агафия (Agafya) Григорьевна (George)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Прасковья Parasha Григорьевна George
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Дочь: Susoeva Hanya Григорьевна (George)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов (loskutov) Алексей (Alex) Григорьевич (George)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim