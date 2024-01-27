Лоскутова Loskutov (Бучнева Buchnoff) Мария Masha Федотовна Fedotovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutov (Бучнева Buchnoff) Мария Masha Федотовна Fedotovna

Место рождения

Azerberjan, in Saratovka, Russia

Дата рождения

1868

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бучнев Buchnoff Федот Семенович

Мать: Arina Ivanovna

Azerberjan, in Saratovka, Russia
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Анна Anna Григорьевна George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim,Kars, Russia
Рождение ребёнка
05.08.1894

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: Нелли Nellie Григорьевна George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лоскутов Loskutov Неизвестно Григорьевич George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Лоскутов(loskutov) Неизвестно Григорьевич (George)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
14.05.1913

Сын: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария (Maria) Григорьевна (George)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Агафия (Agafya) Григорьевна (George)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Прасковья Parasha Григорьевна George

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Susoeva Hanya Григорьевна (George)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Лоскутов (loskutov) Алексей (Alex) Григорьевич (George)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Russia
Смерть
1945
г.Пятигорск
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