Бучнев Buchnoff Федот Семенович
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1841
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1841
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет с родителями в семье дяди Михаила Тимофеевича Бучнева 34 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Мать ребёнка: Arina Ivanovna
Azerberjan, in Saratovka, Russia
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Alex Федотович Fred
Мать ребёнка: Arina Ivanovna
Russia
Смерть
1925