Бучнев Buchnoff Федот Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Федот Семенович

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1841

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Мать: Бучнева Точно Не Известно

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет с родителями в семье дяди Михаила Тимофеевича Бучнева 34 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Мать ребёнка: Arina Ivanovna

Azerberjan, in Saratovka, Russia
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Alex Федотович Fred

Мать ребёнка: Arina Ivanovna

Russia
Смерть
1925
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