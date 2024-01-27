Бучнева Точно Не Известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучнева Точно Не Известно

Бучнева Точно Не Известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бучнев Buchnoff Федот Семенович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домна Семеновна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1859
Похороны
Неизвестно
Ново-Саратовка, ныне Азербайджан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close