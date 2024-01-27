Бучнева Точно Не Известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бучнев Buchnoff Федот Семенович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домна Семеновна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1859
Похороны
Неизвестно
Ново-Саратовка, ныне Азербайджан