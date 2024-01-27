(Лоскутов Loskutov) Нелли Nellie Григорьевна George
Место рожденияSelim, Kars, Russia
Дата рождения15.08.1909
Дата смерти11.05.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909
Отец: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Selim, Kars, Russia
Бракосочетание
20.11.1925
Saliski, Russia
Рождение ребёнка
13.11.1926
Privolnie (near Rostov), Russia
Рождение ребёнка
11.08.1928
Дочь: Anna William
Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)
San Francisco County, California, United states
Иммиграция
1928
Рождение ребёнка
24.11.1929
Дочь: Elsie William
Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)
San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
1930
San Francisco (Districts 1-250), San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
23.07.1934
San Francisco County, California, United states
Место жительства
1935
San Francisco, San Francisco, California
Рождение ребёнка
23.09.1940
San Francisco County, California, United states
Место жительства
1940
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
28.01.1946
Santa Clara County, CA
Смерть
11.05.1961
Mountain, View, Santa Clara, California, USA
Похороны
Неизвестно
Colma, San Mateo County, California, United States of America