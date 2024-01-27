(Лоскутов Loskutov) Нелли Nellie Григорьевна George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лоскутов Loskutov) Нелли Nellie Григорьевна George

(Лоскутов Loskutov) Нелли Nellie Григорьевна George

avatar

Место рождения

Selim, Kars, Russia

Дата рождения

15.08.1909

Дата смерти

11.05.1961

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909

Отец: Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Бракосочетание
20.11.1925

Муж: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

Saliski, Russia
Рождение ребёнка
13.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

Privolnie (near Rostov), Russia
Рождение ребёнка
11.08.1928

Дочь: Anna William

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

San Francisco County, California, United states
Иммиграция
1928
Рождение ребёнка
24.11.1929

Дочь: Elsie William

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
1930
San Francisco (Districts 1-250), San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
23.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

San Francisco County, California, United states
Место жительства
1935
San Francisco, San Francisco, California
Рождение ребёнка
23.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

San Francisco County, California, United states
Место жительства
1940
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
28.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Daniloff Vasily (William) Ivan (John)

Santa Clara County, CA
Смерть
11.05.1961
Mountain, View, Santa Clara, California, USA
Похороны
Неизвестно
Colma, San Mateo County, California, United States of America
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close