Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения?.04.1868
Дата смерти?.08.1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Анна Anna Григорьевна George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Нелли Nellie Григорьевна George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов Loskutov Неизвестно Григорьевич George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов(loskutov) Неизвестно Григорьевич (George)
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Мария (Maria) Григорьевна (George)
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Агафия (Agafya) Григорьевна (George)
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Прасковья Parasha Григорьевна George
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Дочь: Susoeva Hanya Григорьевна (George)
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna
Сын: Лоскутов (loskutov) Алексей (Alex) Григорьевич (George)
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna