Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutov Григорий Gregory Трофимович Trofim

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

?.04.1868

Дата смерти

?.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1868

Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 5 лет жил с отцом в селении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Анна Anna Григорьевна George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim,Kars, Russia
Рождение ребёнка
05.08.1894

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: Нелли Nellie Григорьевна George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лоскутов Loskutov Неизвестно Григорьевич George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Лоскутов(loskutov) Неизвестно Григорьевич (George)

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
14.05.1913

Сын: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария (Maria) Григорьевна (George)

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Агафия (Agafya) Григорьевна (George)

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Прасковья Parasha Григорьевна George

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Susoeva Hanya Григорьевна (George)

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Лоскутов (loskutov) Алексей (Alex) Григорьевич (George)

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Мария Masha Федотовна Fedotovna

Russia
Смерть
?.08.1918
Россия, Кубань, Армавир
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