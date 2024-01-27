Лоскутова (Батаева (Batieva)) Феодосия (Fedosia) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Батаев Павел
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лоскутов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Russia
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Russia
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно