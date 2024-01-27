Лоскутова (Батаева (Batieva)) Феодосия (Fedosia) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Батаева (Batieva)) Феодосия (Fedosia) Павловна

Лоскутова (Батаева (Batieva)) Феодосия (Fedosia) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1940 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Батаев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лоскутов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Russia
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Russia
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Лоскутов Петр Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Петр Peter Григорьевич George

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close