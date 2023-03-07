Квасников Гавриил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1852
Сын: Квасников Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Евсеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Квасникова Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаркина Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно