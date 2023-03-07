Квасников Гавриил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасников Гавриил Филиппович

Квасников Гавриил Филиппович

avatar

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Квасников Филипп Трофимович

Мать: Квасникова Ксения Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1848

Жена: Квасникова Анастасия Евсеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Квасников Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Евсеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Квасникова Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Евсеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаркина Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close