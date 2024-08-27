Квасникова Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Квасников Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Квасникова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Квасников Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Квасников Трифон Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Квасников Никита Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Ананьева (Квасникова) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
10.01.1842
Сын: Квасников Павел Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Смерть
1846