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Квасникова Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Квасников Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Квасников Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Квасникова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Квасников Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Квасников Трифон Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Квасников Никита Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Ананьева (Квасникова) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.01.1842

Сын: Квасников Павел Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1846
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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