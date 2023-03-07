Квасников Филипп Трофимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Квасников Трафим Яковлевич
Мать: не указана
Сын: Квасников Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Дочь: Квасникова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Сын: Квасников Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Сын: Квасников Трифон Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Сын: Квасников Никита Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Дочь: Квасникова Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Сын: Квасников Павел Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна
Дочь: Квасникова Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна
Сын: Квасников Константин Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна
Сын: Квасников Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна
Жена: не указана