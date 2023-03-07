Квасников Филипп Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасников Филипп Трофимович

Квасников Филипп Трофимович

avatar

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Квасников Трафим Яковлевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1826

Жена: Квасникова Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Квасников Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Квасникова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Квасников Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Квасников Трифон Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Квасников Никита Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Квасникова Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Квасников Павел Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ксения Никифоровна

Бракосочетание
1847

Жена: Квасникова Ирина Филимоновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Квасникова Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Квасников Константин Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Квасников Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Ирина Филимоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
подкидыш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1877
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close