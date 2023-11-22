Квасников Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасников Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
02.09.1876 ст.
Дочь: Квасникова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Квасников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Квасников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно