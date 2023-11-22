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Квасников Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасников Гавриил Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1876 ст.

Дочь: Квасникова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Квасников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Квасников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Квасникова Васса Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Васса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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