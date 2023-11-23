Мокраусова (Квасникова) Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Квасников Гавриил Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1877
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Трофима Парамонова Мокраусова сын Максим Трофимович 18 лет Гаврила Филиппова Квасникова дочь Вера Гавриловна 18 лет
Смерть
Неизвестно