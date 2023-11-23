Мокраусова (Квасникова) Вера Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокраусова (Квасникова) Вера Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Квасников Гавриил Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1877

Муж: Мокраусов Максим Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Трофима Парамонова Мокраусова сын Максим Трофимович 18 лет Гаврила Филиппова Квасникова дочь Вера Гавриловна 18 лет
Смерть
Неизвестно
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