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Мокраусов Максим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мокраусов Трофим Парамонович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1877

Жена: Мокраусова Вера Гавриловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Трофима Парамонова Мокраусова сын Максим Трофимович 18 лет Гаврила Филиппова Квасникова дочь Вера Гавриловна 18 лет
Смерть
Неизвестно
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