Рождение ребёнка

05.12.1866

Запись о рождении от 6 декабря 1866 года № 118, в которой значится:, «Казенной деревни Далматова крестьянина Максима Васильева и законной жены, его Марии Феодотовой, оба Православнаго вероисповедания, 5 декабря 1866 года родился, сын Евграф., Восприемниками при крещении были: Той же деревни крестьянин Николай, Васильев и деревни Бурохина крестьянина Феодота Дмитрева дочь девица Пелагия, Феодотова»., Основание: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.1118. Оп.3. Д.202. Л.34об.,35., Родовая фамилия в документе не указана.