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Сумпакова (Федотова) Мария Федотова

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федотов Федот Дмитриев

Мать: Анастасия Егорова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Сумпаков Максим Васильевич

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 202 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1866 год
Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Сумпаков Евграф Максимович

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Запись о рождении от 6 декабря 1866 года № 118, в которой значится:, «Казенной деревни Далматова крестьянина Максима Васильева и законной жены, его Марии Феодотовой, оба Православнаго вероисповедания, 5 декабря 1866 года родился, сын Евграф., Восприемниками при крещении были: Той же деревни крестьянин Николай, Васильев и деревни Бурохина крестьянина Феодота Дмитрева дочь девица Пелагия, Феодотова»., Основание: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.1118. Оп.3. Д.202. Л.34об.,35., Родовая фамилия в документе не указана.
Рождение ребёнка
27.07.1870

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1871

Дочь: Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1872

Дочь: Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.04.1886

Сын: Сумпаков Стефан Максимович

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Сумпаков Степан Максимович

Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2144 МК с. Левашово Костромского уезда за 1886-1888 годы
Смерть
Неизвестно
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