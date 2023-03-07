Сумпакова (Федотова) Мария Федотова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1846
Отец: Федотов Федот Дмитриев
Мать: Анастасия Егорова
Бракосочетание
19.01.1866
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 202 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1866 год
Рождение ребёнка
05.12.1866
Сын: Сумпаков Евграф Максимович
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Запись о рождении от 6 декабря 1866 года № 118, в которой значится:, «Казенной деревни Далматова крестьянина Максима Васильева и законной жены, его Марии Феодотовой, оба Православнаго вероисповедания, 5 декабря 1866 года родился, сын Евграф., Восприемниками при крещении были: Той же деревни крестьянин Николай, Васильев и деревни Бурохина крестьянина Феодота Дмитрева дочь девица Пелагия, Феодотова»., Основание: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.1118. Оп.3. Д.202. Л.34об.,35., Родовая фамилия в документе не указана.
Рождение ребёнка
27.07.1870
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1871
Дочь: Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1872
Дочь: Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1874
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1878
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1886
Сын: Сумпаков Стефан Максимович
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Сумпаков Степан Максимович
Отец ребёнка: Сумпаков Максим Васильевич
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2144 МК с. Левашово Костромского уезда за 1886-1888 годы
Смерть
Неизвестно