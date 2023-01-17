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Федотов Федот Дмитриев

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Федотов Дмитрий Федотов

Мать: Федотова Анна

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федотов Николай Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сумпакова Мария Федотова

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
14.08.1851

Дочь: Елизавета Федотова

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Михаил Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
02.09.1856

Сын: Федотов Михаил Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Егорова

Смерть
Неизвестно
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