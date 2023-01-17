Федотов Федот Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Федотов Дмитрий Федотов
Мать: Федотова Анна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сумпакова Мария Федотова
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
14.08.1851
Дочь: Елизавета Федотова
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
02.09.1856
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Егорова
Смерть
Неизвестно