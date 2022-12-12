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Сумпаков Максим Васильевич

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

02.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сумпаков Василий Косьмин

Мать: Сумпакова Евдокия Матвеева

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
19.01.1866

Жена: Сумпакова Мария Федотова

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 202 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1866 год
Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Сумпаков Евграф Максимович

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Запись о рождении от 6 декабря 1866 года № 118, в которой значится:, «Казенной деревни Далматова крестьянина Максима Васильева и законной жены, его Марии Феодотовой, оба Православнаго вероисповедания, 5 декабря 1866 года родился, сын Евграф., Восприемниками при крещении были: Той же деревни крестьянин Николай, Васильев и деревни Бурохина крестьянина Феодота Дмитрева дочь девица Пелагия, Феодотова»., Основание: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.1118. Оп.3. Д.202. Л.34об.,35., Родовая фамилия в документе не указана.
Рождение ребёнка
27.07.1870

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1871

Дочь: Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1872

Дочь: Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.04.1886

Сын: Сумпаков Стефан Максимович

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Сумпаков Степан Максимович

Мать ребёнка: Сумпакова Мария Федотова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2144 МК с. Левашово Костромского уезда за 1886-1888 годы
Смерть
02.10.1907
Запись о смерти от 2 октября 1907 года, в которой значится:, «Левашевской волости деревни Долматова крестьянин Максим Васильев,, состоявший в первом браке, умер 30 сентября 1907 года в возрасте 63 лет от простуды., Погребен на приходском кладбище»., Основание: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11. Л.2187. Л.122об.,123.
Причина смерти: от простуды. | ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2187 МК Левашово 1907
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