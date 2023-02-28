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Сумпаков Степан Максимович

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

21.10.1887

Дата смерти

25.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887

Отец: Сумпаков Максим Васильевич

Мать: Сумпакова Мария Федотова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2144 МК с. Левашово Костромского уезда за 1886-1888 годы
Бракосочетание
13.01.1908

Жена: Сумпакова Марья Алексеевна

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2190 МК с. Левашово Костромского уезда за 1906-1908 годы (об умерших); за 1908 год (о родившихся; о бракосочетавшихся)
Рождение ребёнка
13.10.1909

Сын: Сумпаков Александр Степанович

Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2193 МК с. Левашово Костромского уезда за 1909, 1910 годы (о родившихся); за 1910 год (о бракосочетавшихся; об умерших);
Рождение ребёнка
30.12.1916

Дочь: Алехина Нина Степановна

Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2208 МК с. Левашово Костромского уезда за 1915-1918 годы (о родившихся); за 1916, 1917 годы (о бракосочетавшихся; об умерших)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сумпаков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сумпаков Николай Степанович

Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Сумпаков Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
25.08.1968
рыбинск
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