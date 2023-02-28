Сумпаков Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения21.10.1887
Дата смерти25.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.10.1887
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2144 МК с. Левашово Костромского уезда за 1886-1888 годы
Бракосочетание
13.01.1908
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2190 МК с. Левашово Костромского уезда за 1906-1908 годы (об умерших); за 1908 год (о родившихся; о бракосочетавшихся)
Рождение ребёнка
13.10.1909
Сын: Сумпаков Александр Степанович
Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2193 МК с. Левашово Костромского уезда за 1909, 1910 годы (о родившихся); за 1910 год (о бракосочетавшихся; об умерших);
Рождение ребёнка
30.12.1916
Дочь: Алехина Нина Степановна
Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2208 МК с. Левашово Костромского уезда за 1915-1918 годы (о родившихся); за 1916, 1917 годы (о бракосочетавшихся; об умерших)
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сумпаков Андрей Степанович
Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сумпаков Николай Степанович
Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Сумпаков Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Сумпакова Марья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
25.08.1968
рыбинск