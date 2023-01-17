Анастасия Егорова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Егор Дмитриев
Мать: Матрена Федорова
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сумпакова Мария Федотова
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
Рождение ребёнка
14.08.1851
Дочь: Елизавета Федотова
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
02.09.1856
Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно