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Анастасия Егорова

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Место рождения

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Егор Дмитриев

Мать: Матрена Федорова

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федотов Николай Федотов

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сумпакова Мария Федотова

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Рождение ребёнка
14.08.1851

Дочь: Елизавета Федотова

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
02.09.1856

Сын: Федотов Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федотов Федот Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федот Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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