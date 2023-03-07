Зоров Андрей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Зоров Василий Терентьев
Мать: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Рождение ребёнка
04.08.1879
Сын: Зоров Матвей Андреев
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Зоров Иван Андреев
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Рождение ребёнка
21.09.1885
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Савелова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Бракосочетание
После 1889
Жена: Зорова Мария Егорова
Рождение ребёнка
23.06.1894
Сын: Зоров Петр Андреев
Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова
Рождение ребёнка
27.10.1897
Сын: Зоров Степан Андреев
Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова
Рождение ребёнка
22.02.1904
Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева
Смерть
Неизвестно