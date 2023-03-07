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Зоров Андрей Васильев

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Зоров Василий Терентьев

Мать: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зоров Василий Андреев

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1879

Сын: Зоров Матвей Андреев

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Зоров Иван Андреев

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1885

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Савелова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
После 1889

Жена: Зорова Мария Егорова

Рождение ребёнка
23.06.1894

Сын: Зоров Петр Андреев

Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова

Рождение ребёнка
27.10.1897

Сын: Зоров Степан Андреев

Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1904

Сын: Зоров Алексей Андреев

Мать ребёнка: Зорова Мария Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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