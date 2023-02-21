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Зорова Мария Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1889

Муж: Зоров Андрей Васильев

Рождение ребёнка
23.06.1894

Сын: Зоров Петр Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Рождение ребёнка
27.10.1897

Сын: Зоров Степан Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1904

Сын: Зоров Алексей Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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