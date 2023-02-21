Зорова Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1889
Рождение ребёнка
23.06.1894
Сын: Зоров Петр Андреев
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1897
Сын: Зоров Степан Андреев
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
22.02.1904
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно