Зоров Матвей Андреев
Место рождения
Дата рождения04.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1879
Отец: Зоров Андрей Васильев
Мать: Зорова Евфимия Матвеева
Бракосочетание
16.05.1901
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Копейкина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова
Рождение ребёнка
03.04.1905
Дочь: Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова
Рождение ребёнка
01.10.1911
Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: Нина Матвеева
Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова
Смерть
Неизвестно