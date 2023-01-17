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Зоров Матвей Андреев

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1879

Отец: Зоров Андрей Васильев

Мать: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.05.1901

Жена: Зорова Александра Захарова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Копейкина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Зоров Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Нина Матвеева

Мать ребёнка: Зорова Александра Захарова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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