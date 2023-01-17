Зорова (Ивлиева) Александра Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова (Ивлиева) Александра Захарова

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Место рождения

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

16.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Ивлиев Захар Антонов

Мать: Ивлева Пелагея Семенова

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.05.1901

Муж: Зоров Матвей Андреев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Копейкина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Зоров Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Нина Матвеева

Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.12.1919
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от тифа
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