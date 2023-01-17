Зорова (Ивлиева) Александра Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти16.12.1919
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Ивлиев Захар Антонов
Мать: Ивлева Пелагея Семенова
Бракосочетание
16.05.1901
Муж: Зоров Матвей Андреев
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Копейкина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев
Рождение ребёнка
03.04.1905
Дочь: Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев
Рождение ребёнка
01.10.1911
Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: Нина Матвеева
Отец ребёнка: Зоров Матвей Андреев
Смерть
16.12.1919
Причина смерти: от тифа