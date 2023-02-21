Ивлева Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева Пелагея Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Зорова Александра Захарова

Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Екатерина Захарова

Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Анастасия Захарова

Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлиев Иван Захаров

Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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