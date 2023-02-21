Ивлева Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Зорова Александра Захарова
Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Екатерина Захарова
Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Анастасия Захарова
Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлиев Иван Захаров
Отец ребёнка: Ивлиев Захар Антонов
Смерть
Неизвестно