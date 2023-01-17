Копейкина (Зорова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1902
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902
Отец: Зоров Матвей Андреев
Рождение ребёнка
25.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копосова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич
Смерть
Около 1992