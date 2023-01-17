Копейкина (Зорова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Зорова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.03.1902

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902

Отец: Зоров Матвей Андреев

Мать: Зорова Александра Захарова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копосова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Сергеевич

Смерть
Около 1992
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