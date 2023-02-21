Зорова Евфимия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти01.07.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1879
Сын: Зоров Матвей Андреев
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Зоров Иван Андреев
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1885
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Савелова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев
Смерть
01.07.1889
Причина смерти: от чахотки