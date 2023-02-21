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Зорова Евфимия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

01.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зоров Василий Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1879

Сын: Зоров Матвей Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Зоров Иван Андреев

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1885

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Савелова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Зоров Андрей Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.07.1889
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки
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