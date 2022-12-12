Зоров Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Зоров Андрей Васильев
Мать: Зорова Евфимия Матвеева
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Зоров Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
23.03.1906
Сын: Зоров Василий Иванов
Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Зоров Петр Иванов
Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорова Агриппина Егорова
Смерть
Неизвестно