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Зоров Иван Андреев

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Зоров Андрей Васильев

Мать: Зорова Евфимия Матвеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Зоров Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Зоров Василий Иванов

Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Зоров Петр Иванов

Мать ребёнка: Зорова Агриппина Егорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Агриппина Егорова

Смерть
Неизвестно
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